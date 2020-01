Cancerpatienter får vänta för länge på SUS

– Det är allvarligt när patienter inte får vård i tid, och det är också allvarligt när vi ser att detta har pågått under en längre tid, säger Malin Peterson, inspektör på IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

IVO har granskat väntetiden under första halvåret förra året för patienter med cancer i levern eller bukspottkörteln, som Skånes universitetssjukhus tar emot från hela Södra sjukvårdsregionen.

Av de 115 patienter som sjukhuset kategoriserat som högt prioriterade på grund av sitt allvarliga sjukdomstillstånd, var det bara 25 som fick operation inom den tid som anges i de så kallade standardiserade vårdförloppen. Den långa väntan har i flera fall drabbat patienterna.

Skånes universitetssjukhus biträdande förvaltningschef Per Ola Kimblad säger att han inte hunnit sätta sig in IVO:s beslut och vill kommentera det först senare under tisdagen.