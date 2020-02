Tre personer gripna för spioneri

– Det handlar om ett komplicerat fall där Saudiarabien och Iran tar sina inbördes stridigheter med sig till Danmark, säger Finn Borch Andersen, chef för danska säkerhetspolisen, PET.



En namngiven person som enligt PET, ska arbeta för den iranska säkerhetstjänsten är häktad i sin frånvaro. Han fungerade enligt säkerhetspolisen som kontaktperson åt den norska medborgare som sedan hösten 2018 sitter häktad misstänkt för attentatsplaner mot Medlemmar ur gruppen ASMLA, Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz i Danmark. En grupp som i exil verkar för en självständig arabisk stat i sydvästra Iran.

Den 28 september 2018 inledde den danska polisen en omfattande jakt på grund av de misstänkta attentatsplanerna mot ASMLA. Under några timmar stängde man mer eller mindre ner hela Själland.

Broar, bland annat Öresundsbron, stängdes, tåg stod stilla och färjor hölls i hamn under en kort period innan det visade sig röra sig om ett falsklarm.



Samtidigt har tre personer från just ASMLA i Danmark, det vill säga de tilltänkta målen för attentatet, gripits misstänkta för att ha spionerat åt Irans fiende Saudiarabien.

Under tisdagen kommer det hållas häktningsförhandlingar mot de tre bakom stängda dörrar.



Danmarks utrikesminister Jeppe Kofod skriver på Twitter att det här är allvarligt och oacceptabelt och han har därför kallat Folketingets utrikespolitiska nämnd till ett extrainsatt möte under eftermiddagen.