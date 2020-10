Smittspridningen ökar i Sveriges storstäder

– Vi har en kraftigt ökad samhällssmittspridning den senaste veckan. Det är en dubblering mellan veckan 42 och veckan 43. Det är en geografisk spridning som finns över hela länet, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i region Skåne.

I Region Skåne har antalet coronasmittade patienter som intensivvårdas ökat från fem till sex personer sedan igår, och nu uppmanas människor i hela regionen att undvika att resa med kollektivtrafik, samt att undvika att besöka innemiljöer som butiker, bibliotek och badhus. De uppmuntras också till att jobba hemma om möjligt och undvika möten och idrottsträningar.

Länsstyrelsen i Skåne behåller maxgränsen på 50 personer vid publika evenemang. Förra veckan öppnade regeringen för 300 personer.

Att ha kvar 50 som maxgräns är något som efterfrågas också i Stockholms län, säger Johan Styrud, överläkare vid Danderyds sjukhus och ordförande för Stockholms läkarförening.

– När man lättade på alla restriktioner för att antal veckor sedan så var det rätt att göra det just då. Men nu när allting har gått åt fel håll är Stockholm i ett läge där vi verkligen måste tänka efter vad är värt. Ja, vi ska ha lokala bestämmelser även här, säger han.

Vilka bestämmelser vill du se omedelbart?

– Det första är det här med 300 människor, vi måste minska ner folksamlingar, säger Johan Styrud.

Antalet nya fall i Stockholmsregionen är 1 678 nya fall under de senaste fyra dagarna, jämfört med 1 657 under hela vecka 42. 14 personer får just nu intensivvård

Också i Västra Götaland ökar antalet bekräftade fall av coronaviruset, under förra veckan var det 1 371 nya fall, nästan dubbelt så många som veckan innan. Thomas Wahlberg är smittskyddsläkare i Göteborg.

– Det har ökat på sig ganska ordentligt. Vi har fått en snabbare ökning än vi haft tidigare. Det är ju definitivt inte bra, säger han.

Ökningen av antalet bekräftade fall av covid-19-smitta har lett till att Folkhälsomyndigheten för samtal om införande av särskilda råd i flera regioner, men inget är ännu bestämt.

– Det finns regioner där det är ganska lugnt och andra där man ser en ganska snabb ökning. Därför tycker vi att det är relevant att ta det här region för region och försöka anpassa åtgärderna så mycket som möjligt så att de blir så effektiva som möjligt, säger Anders Tegnell.