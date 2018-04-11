متجر سوري للمواد الغذائية، يجتذب زبائن من بلدان مختلفة
Publicerat kl 09.54
انتهى المطاف بأحد تجار سوريا في مدينة خوفدة، سنة 2014، كانت الأمور بالنسبة له مختلفة كلياً على الصعيد الاجتماعي والتجاري والثقافي، ولم يثنيه حاجز اللغة عن التفكير ملياً بمشروع يُوقفه على أقدامه من جديد
منذ قرابة سنتين، نجح محمد حناوي بافتتاح متجر للمواد الغذائية، متجر اجتذب إليه عُملاء من بلدان مختلفة في أنحاء العالم، اليوم تكبر أحلام الرجل، مع تذليل الصعوبات التي واجهها في بداية الأمر، فيفكر ملياً في افتتاح سلسلة متاجر للمواد الغذائية في أنحاء سكارابوري
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