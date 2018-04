Vad är viktigt för dig? I serien "Mitt Skaraborg – en del av tio miljoner" tar vi reda på vad skaraborgarna berörs av i vardagen – vad det pratas om hemma runt köksbordet eller på fikarasten.



Om några månader är det val och det är extra viktigt för oss att ta reda på vad som är den viktiga valfrågan för just dig. Det här gör vi bland annat genom att prata med människor som vi möter när vi under våren besöker alla kommuner i Skaraborg. Så bli inte förvånad om vi kommer förbi just dig i din vardag.



Det innebär att ni kommer höra röster från alla delar av Skaraborg; så väl stad som landsbygd.



Vi har inte frågat de vi intervjuar om vilket parti de röstar på och har inte heller frågat om vad de tycker om olika partier. Vi har helt förutsättningslöst ställt frågan: Vad engagerar dig just nu?



Mitt Skaraborg – en del av tio miljoner är en del av Sveriges Radios satsning Tio miljoner.