Finalist 2: Emma – Highway

Själv beskriver sig Emma Åkesson som en glad tjej som alltid har haft musiken nära. Från kyrkokören där hon sjöng som barn till Music and production i Skara där hon just nu läser sitt sista gymnasieår.

Den fritid som blir över efter jobb och skola tillbringar hon gärna med vänner och familj. Genom P4 Nästa hoppas hon på att hitta nya erfarenheter och möjligheter till att utvecklas inom musiken.

Låten, som Emma beskriver som fartfull, är skriven av Rebecca och Marcus Persson. Låtskrivaren Rebecca vann Skaraborgsfinalen av P4 nästa 2017 med låten All of you.

