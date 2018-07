Valdemar dog sex dagar innan han egentligen skulle ha varit född

Musiken i programmet

Dana Dragomir - Min Min Mio

Chromatics - Hey Hey Into My Black

Pink Floyd - Wish You Were Here

Fabio Di Casola & Zürcher Kammerorchester - Peer Gynt (Op 23): Nr 18, Solvejgs Sang

Ki: Theory - Stand By Me

Alphaville - Forver Young

Andrea Bocelli & Sara Brightman - Time To Say Goodbye

Dire Straits - Why Worry