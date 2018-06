Klar seger för Lidköpings FK – efter islossning i andra

Det dröjde ett tag – men sedan var det aldrig något snack om saken. Efter en mållös första halvlek satte Lidköping dit 1-0 fem minuter in i andra halvlek borta mot IF Böljan. I 61:a minuten kom sedan 2-0 och efter det trillade målen in snabbt.

Det stannade på 4-0 för Lidköping som nu är tvåa i tabellen.

– En väldigt skön seger. Alla poäng är viktiga i den här serien för att alla kan slå alla, säger LFK-kaptenen Caroline Olsson.