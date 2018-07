Sabaton jobbar på nytt album

I augusti är det två sedan The Last Stand, släpptes. I höst går gruppen in i studion igen efter över ett och ett halvt års turnerande i världen med bland andra Iron Maiden.

– Sakta men säkert tar det form. Därför har vi ganska få gig nu i sommar, så att vi får chansen att skriva musik, säger världstrummisen från Skövde, Hannes Van Dahl.

Vad blir titeln på albumet?

– Hemligt, ha ha! Vi har vissa tankar, men musiken måste få bestämma. Om temat blir allvarligt så måste ju titeln spegla det, säger Hannes Van Dahl.