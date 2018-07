Skövdebo döms till 12 års fängelse för mord

Det var i januari i år som den mördade mannen hittades på en offentlig toalett i Örebro. Mannen hade knivhuggits ett flertal gånger i halsen, nacken och ansiktet. På toalettspegeln stod det skrivit "Why so serious?" i offrets blod. Ett citat från karaktären Jokern i Batmanfilmen The dark knight.

Idag kom domen från Örebro Tingsrätt och 19-åringen från Skövde döms till fängelse i 12 år för mord och narkotikabrott. Han ska också betala skadestånd till offrets familj.

19-åringen har tidigare sagt att han varken kan erkänna eller förneka mordet.

Texten uppdateras.