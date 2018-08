Ny brand utanför Eggby

En brand har startat i terrängen i närheten av Eggby i Skara kommun. Räddningstjänsten är på plats med tre styrkor. Branden är omringad och släckningsarbetet pågår.

Det är på samma ställe som det i tisdags började det brinna under en kraftledning i närheten av Stockebacken, norr om Eggby. Branden spreds då i terrängen men var snabbt under kontroll och eftersläckning följde under tisdagskvällen.

Texten uppdateras.