Ministerbesök på kvinnohuset Tranan - men framtiden är oviss

– Det jag tar med mig härifrån är att det finns en utmaning i att kommunerna fortsätter samverka för att ge de utsatta kvinnorna stöd, säger Lena Hallengren (S).

Det är just det långsiktiga ekonomiska stödet som Kvinnohuset Tranan efterfrågar. Just nu är avtalet mellan det skyddade boendet och Skaraborgs 15 kommuner uppsagt. Det handlar om en kostnad på fem kronor per invånare som säkerställer boendets framtid för 2019.

– Man blir trött, politikerna måste förstå vad de får för den här fem-kronan. Jag tycker kvinnor och barn är värda mer än så, säger föreståndaren Elisabeth Hätting på kvinnohuset Tranan.