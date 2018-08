Framgångsrikt Enduro-EM i Skövde

En av favoriterna Albin Elowsson Skövde fick ju bryta under lördagen efter en olycklig omkullkörning och en annan favorit Oliver Nelson fick kasta in handuken tidigt under söndagen efter motorhaveri, då han låg i ledning.

Nu fick i stället en annan Tibroförare visa framfötterna då Rickard Hansson körde in på en fin andra plats i den tyngsta klassen efter italienaren Alessandro Battig.

I klassen under så kom Robert Friberg Tibro MK på andra plats och i juniorklassen blev det en också en andra plats för duktige John Salomonsson från Skövde.

Det var en helg som förarna var nöjda med och de var helt överväldogade över publikstödet längs banan. Inte minst då från Anders Eriksson, som gjorde en bejublad comeback och vann Veteranklassen.

- Det här var fantastiskt och den här tävlingskänslan dök upp igen så jag var tvungen och dämpa mig lite. Och vilket stöd jag fick, menade Anders vidare.