Ytterligare operationer ställs in på Skaraborgs sjukhus

P4 Skaraborg berättade i förra veckan om att alla icke-akuta ortopediska ingrepp ställs in då flera sjuksköterskor lämnat SKAS under sommaren. Nu står det även klart att personalkrisen också drabbar övriga opererande verksamheter. Eva Sundström bekräftar att alla kirurgiska ingrepp som kräver vårdplats ställs in förutom cancerkirurgin och akutingrepp.

Men i ett internt mail som P4 Skaraborg fått ta del av uttrycker chefsläkare Christer Printz en oro över situationen på SKAS och huruvida dom ens kommer klara av cancerkirurgi fullt ut.



– Det mailet skickade han för ett par veckor sen och vi har sedan dess arbetat intensivt med att få till åtgärder och vi tror nu att vi ska kunna lösa den delen i vårt uppdrag, säger Eva Sundström, stf. sjukhusdirektör.

Beslutet gäller de närmsta veckorna och patienter kommer istället hänvisas till andra sjukhus eller få sin operation framflyttad.