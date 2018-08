Spelutvecklare från Skövde vann stort i Stockholm

Med sitt spel blev de nominerade i två kategorier, Best execution in Narrative (bästa utförande i berättande) och Best execution in art (bästa utförande inom konst), och de kammade hem priset i Best execution in Narrative på Swedish game awards.



P4 Skaraborg träffade två personer ur teamet, Cecilia Höglund och Linus Persson Lundh, men båda vill understryka att spelet är ett samarbete och alla i gruppen bidrar med något i sin roll inom grafisk design, skrivande, ljuddesign, musik och programmering.

– Oavsett om vi fick nomineringar i väldigt specifika saker så hade vi aldrig kommit dit om det inte vore för resten av gruppen, berättar Linus Persson Lundh.