Mariestad BoIS föll efter straffar

Mariestad BoIS föll på nytt, denna gången efter straffar när man gästade Köping under söndagseftermiddagen. Köping inledde matchen piggast med två mål under matchens sex första minuter. Men BoIS skulle komma tillbaka, Erik Olsson prickade in reduceringen med tio sekunder kvar av den första perioden.

I den andra perioden skulle Mariestad vända på matchen. Oliver Ödman-Hadzinikolic prickade in 2-2 i powerplay innan Köping på nytt skulle ta ledningen med 3-2. Men det tog bara en dryg minut innan Jesper Lindén kvitterade, även detta målet kom i powerplay. Mariestad tog även ledningen i den andra perioden, Oliver Ödman-Hadzinikolic satte dit Mariestads fjärde och vändningen var ett faktum.

Men Köping skulle komma tillbaka i den tredje perioden och kvittera till 4-4 och efter en mållös förlängning gick matchen till straffar. Där var Köping snäppet vassare och förvaltade tre av sina fem straffar. Mariestad får nöja sig med en poäng i dagens match vilket gör att laget ligger på en fjärde plats i tabellen. En poäng före Skövde IK.



Matchfakta: HockeyEttan västra

Köping - Mariestad BoIS 5-4 efter straffar (2-1, 1-3, 1-0, 0-0, 3-2)

Första perioden

03:48 1-0 Anton Svensson (Marcus Viitanen, Hampus Pettersson)

05:59 2-0 Anton Svensson EQ 2-1

19:50 2-1 Erik Olsson



Skott: 13-8.

Andra perioden

07:56 2-2 Oliver Ödman-Hadzinikolic (Oscar Olsson, Gustaf Malmkvist)



15.48 3-2 Edvin Johansson

17:00 3-3 Jesper Lindén (Oliver Ödman-Hadzinikolic, Johan Dahlbom)



18:27 3-4 Oliver Ödman-Hadzinikolic (Mikael Alba, Oskar Norlöv)



Skott: 5-12.

Tredje perioden

11:40 4-4 Lars Jinghage (Rickard Sundlöv, Emil Forsberg)



Skott: 7-10.

Övertid



Skott: 0-5.

Matchvinnande straff

1-0 (5-4) Lars Jinghage

Utvisningar: Köping HC 6x2 min., 1x5, 1 matchstraff, Mariestad BoIS HC 2x2 min.

Domare: Thomas Mccarthy, VALBO

Publik: 352