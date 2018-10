Rasmus Dahlins första mål i NHL - ska rama in pucken

Rasmus Dahlin fick en passning från lagkamraten Jeff Skinner och gav sitt lag ledningen i matchen som Buffalo vann med 3-0 på bortais.

Den historiska pucken ska han rama in och hänga på väggen, det berättar Rasmus Dahlin i en intervju på Buffalo Sabres hemsida:

– I need to thank Skinner, when I saw the puck I just shoot it in.

Any ideas what you gonna do with the puck?

– Probably put it in a painting and hang it up on the wall.

I intervjun berättar Rasmus om hur glada lagkamraterna blev när han gjorde målet, och att det är en bra kemi i laget.