Sigrid Storråda fånge i Vänern över vintern

I hemmahamnen Blomberg finns ingen båtkran, så varje höst brukar föreningen bakom vikingaskeppet att rulla in en båtvagn under båten och dra upp henne på land. Men sedan en tid tillbaka står Sigrid Storråda på botten med kölen, och vagnen får helt enkelt inte plats under.

– Nu får vi bygga ett tät ovanpå båten så får vi se hur det fungerar, säger Mikael Lundquist som är befälhavare ombord.

Hur kommer hon att påverkas när vattnet fryser till i vinter?

– Jag hoppas att det ska gå bra. Vi har förhoppningsvis en maskin som strömmar vattnet så att det inte fryser till.

