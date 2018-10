Magnus Frisk tränade Skövde HF under 24 år, men fick lämna sin post under förra säsongen. I september stämde Frisk Skövde HF och nu har både Frisk och Skövde HF lämnat in sina yttranden till Skaraborgs Tingsrätt.

Magnus Frisk är nu tränare i Skara HF och yrkar på ett skadestånd på 40 000 kr.