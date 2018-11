Tävlar med lego-robotar

För 17 året i rad tävlas det i First lego league. Barn mellan 10-16 år får då se om deras egenprogrammerade robotar har vad som krävs. Balthazar science center är arrangörer och Maria Bergsten, som annars arbetar som pedagog där, är dagens tävlingsledare.

– Just det här, att programmera en robot, är väldigt spännande och det är väldigt många olika tekniska förmågor som kommer in under det, förklarar hon.