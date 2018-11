Fem gånger G:son i Melodifestivalen 2019

Och fyra av de där låtarna kommer vi att kunna höra redan i den första delfinalen som avgörs i Göteborg.

– Det är nog både bra och dåligt, tror Thomas G:son.

Låtarna som han har varit med och skrivit till Melodifestivalen 2019 är "Ashes to Ashes" med Anna Bergendahl, "Chasing Rivers" med Nano, "Hello" med Mohombi, "Mina bränder" med Zena feat. Anis Don Demina samt "Somebody Wants" med The lovers of Valdaro.

– Jag tycker att många av de här känns jättebra. Men så känner man ju alltid, det vore tråkigt annars, skrattar Thomas G:son.