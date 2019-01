4 600 fler fordon på infartslederna – varje dygn

Fakta om trafikmätningen

Trafikverket mäter ÅDT (årsmedeldygnstrafik) på de aktuella vägsträckorna vart fjärde år.

I redovisningen har vi jämfört 2014 års resultat med de mätningar som pågår under 2018. Trafikverket mäter trafiken i varje kvartal under 2018 under sammanlagt minst tio dygn.

Resultatet av årets mätningar är officiellt klart i mars 2019, och de siffror som vi använt här är indikationsvärden från de mätningar som gjorts hittills.

I kartläggningen finns inte infarterna från Töreboda och Skultorp med eftersom de inte trafikmäts under 2018.