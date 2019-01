Just nu: Stopp i tågtrafiken efter kraftiga vinden

Trafiken ställs in från 18-tiden under tisdagen och fram till klockan 12 under onsdagen.

Orsaken är nedblåsta träd på spåret efter nattens hårda vindar.

Stoppet innebär följdförseningar i trafiken på sträckan Göteborg-Herrljunga-Mariestad.

Tågen kör även med begränsad fart mellan Borås och Herrljunga och mellan Skene och Varberg under tisdagskvällen.

Ersättningsbussar mellan Lidköping och Mariestad har beställts men trafikverket hänvisar resenärer att kontakta sitt tågbolag för mer information.