Läkaren åtalas för fler grova övergrepp på barn

Nyligen lämnade kammaråklagaren Ann Lidén in stämningsansökan i tre nya fall som utretts av polisen samtidigt som rättegången pågår. Det är två åttaåringar och en femåring vars föräldrar söker vård via den digitala vårdappen Kry under sommaren 2017. När de är uppkopplade via nätet med läkaren så förmår han föräldrarna att filma barnens underliv.

Enligt åtalet har barnen utsatts för grova sexuella övergrepp, och eftersom det sker via nätet handlar det också om grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Under rättegången har åklagaren också skärpt brottsrubriceringen kring ett läkarbesök på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Det handlar om ett sexuellt ofredande mot en tioårig flicka, som nu rubriceras som grov våldtäkt mot barn.

Huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt inleddes i slutet av september i fjol och kommer avslutas inom några veckor. Totalt är 55 barn runtom i landet målsäganden. Läkaren förnekar brott.