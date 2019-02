Wiktoria och Mohombi till final i Melodifestivalen

Den minst sagt produktive låtskrivaren Thomas G:son hade fyra låtar med i den första delfinalen. En av dem, Hello, gick till final. Låten sjöngs av återvändaren Mohombi. Han har varit öppen med att Melodifestivalen är en tävling och att målet är att vinna. En framgångsrik inställning verkar det som då han tar en av finalplatserna i första delfinalen. För dem som nördat ner sig rejält i Melodifestivalen känns Mohombi Nzasi Moupondo igen från tävlingen 2005. Han tävlade som medlem i Group Avalon. Det blev starten på hans musikaliska karriär.

14 år senare och med många musikpriser i bagaget, bland annat en prestigefylld Grammy, har han återvänt till den svenska scenen i Melodifestivalen. Den här gången på egen hand.

Med den rytmiska kärlekspoplåten ”Hello” gjorde han ett stilrent nummer med enkla medel. Framför en kub dansade han med en ritad figur, ett grepp som tycks vara inspirerat av Måns Zelmerlöws framförande av "Hero" 2015.

Efter fredagens genrep ville en av fyra i publiken att han skulle gå direkt till final, enligt Melodifestivalklubbens publikundersökning, något som fick honom att segla upp i rankningen det sista dygnet. Men många tidiga förhandstipsare har länge placerat honom i Andra chansen.

Tji fick de. Mohombis smörlena The Weeknd-röst får vi höra mer av i finalen i Stockholm.

Även Wiktoria som för tredje gången tävlar i Melodifestivalen kammade hem en av finalplatserna i kvällens deltävling. Det började med "Save me" 2016 följt av "As I lay me down" året därpå. Med båda bidragen tog hon sig till final direkt från deltävlingarna och nu har hon gjort det en tredje gång.

Årets bidrag "Not with me" hamnade i en grupp av starka namn som Nano och Anna Bergendahl och har inte varit någon förhandstippad favorit. Men det stoppade inte Wiktoria som bjöd på en ambitiös scenshow där regn öste ner över henne mitt under crescendot.

Tidigare har hon varit och nosat på prispallen med en fjärdeplats 2016. Kanske är det i år som hon tar sig hela vägen fram till Eurovision Song Contest i Tel Aviv.

De två favoriterna Anna Bergendahl och Nano gick förvånande nog inte hela vägen till final direkt, utan får delta i Andra chansen.