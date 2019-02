Wernersson om STCC: Kan vara bra att starta om lite

Under onsdagen lämnade STCC – som driver Sveriges största racingserie – in en konkursanmälan. Men mästerskapet ska ändå leva vidare under 2019 men då arrangeras av Svenska Bilsportförbundet, TCR Scandinavia och de arrangerande banorna.

– Jag tror att många team tycker att det här är positivt ändå, att starta om lite och kunna göra någonting nytt och förhoppningsvis bättre, säger Andreas Wernersson från Öttum som slutade fyra i STCC förra året.