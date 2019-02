Här vill niorna helst studera

Flest niondeklassare i Skaraborg har sökt till Volvogymnasiet i Skövde, men det är också den skola som tar emot flest – över tusen elever. Mest besvikna blir dock de som ansökt till Gymnasium Skövde Västerhöjd. Där kommer 61 elever att nekas, eftersom det inte finns tillräckligt med platser, trots att de är behöriga till programmet de sökt. Men ser vi inte till hur många elever skolorna kan ta emot utan vilken skola som är mest populär per plats, procentuellt, i Skaraborg är Lichron segrare.



De skolor som fått minst antal ansökningar från skaraborgarna är Academy of Music and business och Skövde praktiska. Där är endast 10 av de 15 sökande respektive 7 av de 24 sökande behöriga.

Källa: Skaraborgs kommunalförbund Utbildning Skaraborg

I vårt ljudklipp hör ni rektorerna berätta vad de tror att resultatet beror på.