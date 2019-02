Motala-Villa Lidköping i webbradion

Villa stod för ett synnerligen omfattande målfyrverkeri när det guldtippade laget gick in i SM-slutspelet i onsdags och då understök det monumentala favoritskapet genom att vinna med hela 13-2 på Isstadion.

Nu väntar rond 2 på bortais och frågan är om Villa lyckas återupprepa sin utklassning eller om Motala skakat av sig förnedringen och kommer grusa Lidköpingslagets semifinalplaner.

Vi sänder matchen i webbradion via appen Sveriges Radio Play, gå in under fliken extrasändningar, och här på sajten från klockan 18.55.

Det blir även uppdateringar i P4 Skaraborg från 19.03.

Kommentator är Nicklas Pettersson.