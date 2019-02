Här kan du lyssna på fjärde deltävlingen i Lidköping

Här kan du lyssna på eftersnacket i P4 Musik!

I deltävling fyra ser vi följande artister:

1. Pagan Fury – Stormbringer

Låtskrivare: Tobias Gustavsson, Fredrik Thomander, Anders Wikström, Mia Stegmar

2. Anton Hagman – Känner dig

Låtskrivare: Gusten Dahlqvist, Oliver Forsmark, Anton Hagman, Jakob Hjulström

3. Lisa Ajax – Torn

Låtskrivare: Isa Molin

4. Arvingarna – I Do

Låtskrivare: Nanne Grönvall, Mikael Karlsson, Casper Jarnebrink, Thomas “Plec” Johansson

5. Bishara – On My Own

Låtskrivare: Markus Sepehrmanesh, Benjamin Ingrosso, Robert Habolin

6. Ann-Louise Hanson – Kärleken finns kvar

Låtskrivare: David Lindgren Zacharias, Josefin Glenmark-Breman, Olof “Ollie” Olsen

7. John Lundvik – Too Late For Love

Låtskrivare: John Lundvik, Anderz Wrethov, Andreas “Stone” Johansson