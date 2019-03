Kommunen överklagar inte beslut om Hållsdammen

Kommunen ville ta 100 000 kubikmeter vatten per år för att tillverka den snö som behövs för satsningarna på Billingen. Men i fick i februari fick de nej från Mark- och miljödomstolen. Skövde hade tills idag på sig att överklaga det beslutet - men väljer alltså att inte göra det. Det berättar kommunen i ett pressmeddelande.

Istället kommer Skövde att lämna in en nya ansökan om att ta 50 000 till 60 000 kubikmeter vatten från Hållsdammen per år. Den ansökan ska lämnas in under våren.

Kommunen tror inte att det kommer att innebära några ytterligare förseningar av projektet på Billingen.