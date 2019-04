Alt-right ledaren Roberto Fiore till Svenskarnas hus

– För oss var det viktigt att bjuda in Roberto nu när vi närmar oss EU-valet. Det är en stor ära att få honom hit, säger Dan Eriksson som är ordförande i Det Fria Sverige.

Vilket Europa vill han och ni se?

– Ett Europa med suveräna nationalstater utan den överstatliga jätteunion som EU har blivit.

Men det är en kontroversiell man de bjudit in att tala på lördagen i Svenskarnas hus i Älgarås. Med ett förflutet som misstänkt för terrordåd är italienaren Roberto Fiore idag ordförande i Alliance for Peace and Freedom, det pan-europeiska partiet som kopplar samman nationalister i Europa.

– Fiore är inte vem som helst, hans agenda är att revitalisera den fascistiska rörelsen, säger Christer Mattsson som forskar på den högerextrema rörelsen och är föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs Universitet.

Det kommande EU-valet spås locka fler väljare än 2014 just med tanke på alt right rörelsen och ställningstagande för ett öppet eller stängt Europa.

– Vi ska nog inte stirra oss blinda på vad som händer idag utan hur de här idéerna i längden kan föra värderingar i samhället i en ännu mer exkluderande och nationalistisk riktning, säger forskaren Christer Mattsson.