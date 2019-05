Oavgjort för Skövde AIK

Matchen mot Torns IF slutade 2-2, kvitteringen kom i den 85:e minuten efter en situation i straffområdet där bollen damp ut till Skövdes Adam Wolak som satsade och sköt ett skott som via en motspelare gick in i mål.

– De hade tryck och många hörnor som vi fick undan. Vi lyckades freda oss och gör 2-2. Det var kanske inte jätterättvist, men en skänk från ovan, säger tränaren Stefan Strid.

Målskyttar i Skövde AIK: Rasmus Örqvist och Adam Wolak.