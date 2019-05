Läkare som jobbade i Skellefteå döms för sexbrott mot barn

Det handlar om grova sexuella övergrepp, flera fall av grov våldtäkt på barn och sexuella ofredanden. Övergreppen har skett då läkaren undersökt barns underliv när han arbetat på vårdinrättningar i Stockholm, Skellefteå, Skövde, Jönköping och för en digital vårdapp.

Mannen döms även för grovt barnpornografibrott, i hans dator har polisen hittat runt 700 barnpornografiska filmer men också filmer från flera av de intima kroppsundersökningar han gjort på barn.

Den 29-årige läkaren döms även till livstids utvisning efter avtjänat straff.

I flera av fallen är även föräldrar målsäganden, det handlar om övergreppen som skett via den digitala vårdappen och där föräldrar förmåtts att filma sina barn utifrån läkarens instruktioner. I ett fall har mannen förgripit sig på ett barn utanför tjänsten, det är en flicka som han suttit barnvakt åt.

Åklagaren hade yrkat på 12 års fängelse och livstids utvisning.

Under rättegången har mannen hävdat att de kroppsundersökningar han gjort på barnen varit medicinskt befogade, och att det är så han lärt sig under sin läkarutbildning i sitt hemland. Han flyttade till Sverige 2014 och innehar svensk läkarlegitimation. Socialstyrelsen har ännu inte dragit in legitimationen, de har velat avvakta domen.