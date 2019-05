Sävehof-IFK Skövde i webbradion

IFK Skövde har tappat initiativet i SM-semifinalen mot Sävehof och efter två raka förluster mot Partillelaget måste nu Skövde vinna för att säsongen inte ska ta slut.

Frågan är om det bistra 25-28 nederlaget i Arena Skövde i måndags var början till slutet för Jonas Willes mannar eller om det tänder den revanschens gnista som krävs för att ta matchserien till en femte avgörande drabbning.

Vi ger dig all dramatik både i webbradion och i P4. Lyssna på matchen i sin helhet via appen Sveriges Radio Play, under fliken extrasändningar, och här på sajten.

Det blir även direktrapporter i Sportextra i P4. Båda sändningarna drar igång vid klockan 19.