Köpte biljetter hos kritiserade företaget

Jenny Englund från Hjo skulle köpa biljetter till en konsert i Globen. Via en sökning på internet hamnade hon på Viagogo:s webbplats. Väl inne på webbplatsen hittade Jenny de biljetter hon ville ha och skyndade sig att köpa dessa. Men efter att ha fått höra P4 Skaraborgs granskning av Viagogo tog Jenny en kontakt med den officiella konsertarrangören, som inte kunde garantera att Jenny skulle komma in med de biljetterna hon just köpt.

Jenny vågade inte chansa utan tvingades köpa biljetter till samma konsert en gång till, men den här gången via den officiella arrangören.

– Den första sökträffen som kommer upp är Viagogo, så jag tar för givet att det är den rätta platsen att köpa biljetter på, säger Jenny Englund.