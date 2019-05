Hovasopornas ägare: Vi tror att branden var anlagd

Du hör hela reportaget via länken nedan, eller genom att klicka här

Tv-kände "superentreprenören" Leif-Ivan Karlsson är styrelseledamot, och fram till nyligen vd, i NMT Transport AB som äger byggavfallet som lagras i Hova. Han tror att branden var anlagd.

– Det kan inte vara på något annat sätt.

Återvinningsföretaget samlar in byggavfall i storsäckar i Stockholm under namnet NMT Think Pink, och de har mellanlagringsplatser på flera håll i landet.

– Det har tänts eld flera gånger. Både i Skaraborg och framförallt i Västerås, säger Leif-Ivan Karlsson.