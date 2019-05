Direkt: Eurovision Song Contest från Tel Aviv

Skicka dina frågor till oss så svarar vi i mån av tid i direktsändningen. eurovision@sverigesradio.se

Startordning i finalen

1. Malta – “Chameleon“, Michela Pace

2. Albanien – “Ktheju tokës“, Jonida Maliqi

3. Tjeckien – “Friend Of A Friend“, Lake Malawi

4. Tyskland– “S!sters", Sister

5. Ryssland – “Scream“, Sergey Lazarev

6. Danmark – “Love is Forever“, Leonora

7. San Marino – “Say Na Na Na“, Serhat

8. Nordmakedonien – “Proud“, Tamara Todevska

9. Sverige – “Too Late For Love“, John Lundvik

10. Slovenien – “Sebi“, Zala Kralj & Gašper Šantl

11. Cypern – “Replay”, Tamta

12. Nederländerna – “Arcade“, Duncan Laurence

13. Grekland – “Better Love”, Katerine Duska

14. Israel – “Home", Kobi Marimi

15. Norge – “Spirit in the Sky“, KEiiNO

16. Storbritannien – “Bigger Than Us" - Michael Rice

17. Island – “Hatrið mun sigra“, Hatari'

18. Estland – “Storm“, Victor Crone

19. Vitryssland – “Like It“, ZENA

20. Azerbajdzjan – “Truth“, Chingiz

21. Frankrike – “Roi", Bilal Hassani

22. Italien – “Soldi", Mahmood

23. Serbien – “Kruna“, Nevena Božović

24. Schweiz – “She Got Me“, Luca Hänni

25. Australien – “Zero Gravity“, Kate Miller-Heidke

26. Spanien – “La Venda", Miki

Så röstar du

För att rösta ringer du telefonnummer 099-212 XX, där XX byts ut mot bidragets startnummer. För att rösta på bidrag nummer 1 ringer du 099-212 01, för att rösta på bidrag 2 ringer du 099-212 02 o.s.v

Vill du sms-rösta sms:ar du till 72211 och skriver startsiffran på bidraget som du vill rösta på: 01 upp till 26.

Varje samtal och sms kostar 3:60 kronor.

Lyssna på samtliga sändningar direkt från Eurovison Song Contest i Tel Aviv i Sveriges Radio P4.

Semifinal 1 från Tel Aviv

tisdag 14 maj kl 21.00

Semifinal 2 från Tel Aviv

torsdag 16 maj kl 21.00

Final från Tel Aviv med

lördag 18 maj kl 21.00

Programledare och expertkommentator: Carolina Norén och Björn Kjellman.