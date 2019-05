Radioprofil sänder i fler kanaler

P4 Plus är kanalen där du hör musiken genom årtiondena fram till idag – musik som du minns och saknat och vill höra igen.

– Musiken har alltid varit en stor del i mitt liv och när jag hör låtarna i P4 Plus så väcks en hel del minnen till liv, låtar jag glömt men kommer på att jag faktiskt t o m kan texten till, säger Ewa Ohlsson.

I P4 Plus så hör du många radioprofiler som Lisa Syrén, Claes-Johan Larsson, Ulf Elfving, Marika Rennerfelt och Anders Klintevall.

Du kan också lyssna på topplistorna du följde på 60- och 70-talet som Kvällstoppen, Kavalkad och Tio i topp.

P4 Plus sänder dygnet runt, jorden runt via mobil, dator eller internetradio, via appen Sveriges Radio Play eller sverigesradio.se/p4plus.

– Jag kommer naturligtvis att fortsätta mitt jobb som programledare på P4 Skaraborg, kontakten med skaraborgarna vill jag inte släppa.

Premiären för Ewa Ohlsson blir söndagen den 2 juni kl 14.00 och sedan kommer hon att höras varje söndag den tiden under sommaren. I höst presenterar Ewa musiken under lördags- och och söndagskvällarna.