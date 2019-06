Finalist 5: John Emil – Prey

John Emil är en artist från Falköping som under våren har varit aktuell med den officiella låten för 2019 Word junior ice hockey championships. Let the action speak, som den heter, har han skrivit och producerat tillsammans med sin kompis Jacob Werner.

Låten som John Emil tävlar med i P4 Nästa Skaraborg 2019 skrev han tillsammans med Johan Tonefort och Ruth Lindgren under en artist session på MusikMakarna i Örnsköldsvik för en tid sedan. Den handlar om när en person känner sig ifrågasatt i ett förhållande.

John Emil och Johan har nu under året studerat Songwriting for an international market, och siktet är inställt på ännu ett år på MusikMakarna.

Så röstar du på John Emil: Skicka sms till 722 50 och skriv: p4ska [mellanslag] låt 5.

Kostnaden per sms är 1 krona + eventuell trafikavgift.

Finalen avgörs den 28 juni i Badhusparken i Vara.