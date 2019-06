Nu ska olagliga vägskyltar bort

– Det är loppisskyltar, caféskyltar, mässor, lite valplakat som stått felaktigt, lite danstillställningar och skyltar som visar till restauranger, säger Kristofer Engstrand, projektledare på Trafikverket.

Han står i ett förråd i Timrå, där Trafikverket förvarar en del av alla skyltar, och spanar in de senaste fynden. Otillåtna skyltar plockas ner under hela året, men under sommaren är det högsäsong. Många försöker locka turister till sina verksamheter med hemmagjorda skyltar som sätts upp lite här och där, vilket är olagligt.

– Man får inte sätta upp skyltar inom det som kallas vägområde utan tillstånd. Det försvårar drift och underhåll av våra vägar, men i vissa fall är det även en trafiksäkerhetsfråga då det kan skymma sikten eller ta uppmärksamhet på ett felaktigt sätt, säger Kristofer Engstrand.