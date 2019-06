Browsing Collection vann P4 Nästa Skaraborg

– Det är ett kvitto på att det vi gör uppskattas, säger Moa Lenngren som även är en av P4 Skaraborgs sommargäster i år.

Placeringar i Skaraborgsfinalen av P4 Nästa:

1. Browsing Collection - Oh no

2. EM - Before you go

3. John-Emil - Prey

4. Filip Bele - Chansar

5. Johannes Kastor - Give more than I get