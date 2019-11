Det var en svängig avslutning på handbollsmatchen där Skara tappade en tremålsledning med sex minuter kvar, 25-22, efter att ha släppt in fem raka mål fram till underläge 25-27. Men danska lagkaptenen Melaine Felber kunde via två mål under matchens sista dryga halvminut rädda oavgjort, 27-27. Kvitteringen kom på straff med bara sekunder kvar före full tid.