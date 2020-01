Inbrott i tio garage på industriområde i Lidköping

Det här var Nya Lidköpings-Tidningen först med att berätta. Inbrotten upptäcktes och anmäldes under eftermiddagen på nyårsdagen. Tjuvarna har, troligen under nyårsnatten, brutit sig in i en garagelänga och varit inne i tio garage.

Polisen säger till tidningen att det i nuläget är oklart vad som har stulits och de hade under dagen en patrull på plats i jakt på spår efter tjuvarna.