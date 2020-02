Ronnie Sandahl aktuell med Hollywoodfilm

"Väldigt glad och stolt över detta!", skriver han på Facebook.

Filmen som regisseras av Olivia Wilde är baserad på Kerri Strugs självbiografi ”Landing on my feet. A diary of dreams” och handlar bland annat om hennes kamp för att vinna en OS-medalj på 90-talet.

Sandahl har tidigare gjort succé med tennisdramat Borg och regisserat fotbollsfilmen Tigrar som kommer på bio senare i år.