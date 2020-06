Sommarlyssning från P4 Skaraborg

Sommar och sol, lata dagar i trädgården eller nära ett svalkande dopp. Eller så bjuder den svenska sommaren på regn och mys inomhus. Hur som helst har vi förberett några av P4 Skaraborgs reportage, samtal och intervjuer som du kan lyssna på under somamren.

Coronapandemin i Skaraborg

Det har varit en annorlunda vår med en pandemi som påverkat hela världen och inte minst skaraborgarna. Här kan du ta del av vår rapportering om coronapandemin i Skaraborg, där bland vi bland annat under en dag gjort en resa i coronakrisens spår, frågat skidstjärnan Johanna Hagström om hur sporten påverkats och en präst om vad vi kan lära oss av att leva isolerat. Vi har också frågat fem företagare hur de anpassat sig för att klara sig genom coronakrisen, och några skaraborgare om hur livet har förändrats under krisen.

I maj delade Lars Ingemarsson med sig av sin starka berättelse om sorgen över att förlora en far i covid-19, och vi har pratat med sexrådgivaren Ann-Sofi Lager om hur relationer sätts på prov under coronapandemin.



För den som gillar att lyssna på själsdoktorn Håkan Anderssons lugnande och kloka ord finns många samtal som behandlar både aktuella och tidlösa ämnen samlade här, bland annat om att klara sig genom coronapandemin.

Fokus på lokal journalistik

Under våren har vår reporter Mats Öfwerström tillbringat sin arbetstid i fem olika kommuner: Töreboda, Karlsborg, Gullspång, Grästorp och Essunga, för att under en vecka i taget ge lyssnarna lokala nyheter från respektive kommun. Klicka på de olika kommunerna ovan för att höra vad han fick fram under veckorna.

Gripande livsöden

Pernilla Wadebäck har granskat fallet med Adam Heij som sökte hjälp för sitt missbruk men bollades mellan Gullspång och Töreboda kommun. Adam hittades död i en trappuppgång i januari 2019, 44 år gammal, och efter hans död riktade Inspektionen för vård och omsorg kritik mot kommunerna.

I samband med reportagen om Adam berättade Eddy Normark sin berättelse. Han gick från ett liv med jobb och familj till ett liv i hemlöshet men har lyckats ta sig ur missbruket.

Tina Rydberg har skrivit en bok om sin son Kristoffer som fastnade i ett missbruk och tog sitt liv, 31 år gammal. I ett öppet samtal berättar hon om kampen för att hjälpa sin son och bearbeta sorgen efter hans död.

Som en del av sitt skolarbete fick Yahia, Tony och Mohadese, som går på Hökensåsskolan i Tidaholm, göra egna radioprogram och berätta om hur deras liv påverkats av krig och vad de hittar styrka i. Här kan du höra deras berättelser.

I februari granskade Pernilla Wadebäck prostitutionen i Skaraborg. Här kan du höra intervjuer med de som försöker stoppa sexhandeln och reportage med de som befinner sig mitt i den.

Efter 40 år på som hjärtspecialist på Skaraborgs sjukhus i Skövde gick överläkare Anders Kallryd i pension. Han har under sitt yrkesliv med Skaraborgarnas hjärtan i fokus sett patienter komma och gå och sjukvården utvecklas. Inför pensionen berättade han om hur han egentligen hamnade i Skövde, vilka tankar som rör sig i huvudet innan pensionen samt vad som väntar i framtiden.

Behöver du lite motivation i hängmattan? Pemba Sherpa har bestigit världens topp Mt. Everest hela åtta gånger och Emil Andersson, som alltid drömt om att bestiga berget, mötte honom i ett samtal om äventyrslusta, klättring och vad som krävs för att nå toppen.

Längtar du efter mer äventyr? Vad sägs om Svalbard? Edvin Vidarsson från Hangelösa spenderar tiden mellan mars och september med att anordna expeditioner till Arktis. Vi träffade honom hemma för att prata om hur äventyret blev ett jobb och om den magnifika naturen i norr.

Historia

Är du historieintresserad så kommer du att gilla när etnologen och antikvarien Sandra Bjärenberg tar med dig på en resa bakåt i tiden och berättar om hur farsoter varit en del av Skaraborgs historia och om lönen som varit en källa till glädje genom historien – från att den betalades ut som brännvin till dagens digitala ettor och nollor på kontot.

När mörkret lagt sig kanske det passar att tända levande ljus, krypa ner under filten och lyssna på lokala spökhistorier?

Kultur och nöje

Den som är intresserad av musik kan följa Skövdebandet Mile ut i Europa, ett äventyr som kostat både pengar, tid och relationer.

Kultur anpassad just för yngre fokuserar vi på i detta samtal med Ulf Wilhelmsson, docent och biträdande professor i medier på Högskolan i Skövde. Varför är barnprogram så annorlunda i dag jämfört med förr i tiden?



Sugen på att kombinera konst och resande? Fotografen Thomas Örn Karlsson och musikern Anders Rane från Grästorp tar med hjälp av bilder och musik besökaren in i det övergivna Tjernobyl.

Kom ihåg att njuta av sommaren för snart är det vinter och det är inte lika roligt att campa då ... eller?

Blir du stressad när telefonförsäljare ringer så svara inte, och kom ihåg att du inte är ensam om att vara rädd för inkommande samtal. Känner du för att kolla vad som händer på sociala medier så finns här några tips på hur du inte blir lurad av fake news och falsk reklam. Och vill du njuta fullt ut av semestern så har vår sexrådgivare några handfasta tips.