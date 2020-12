Ingen semester för Götenes 350 vårdanställda

Kommuner om vårdanställdas ledighet

Vi ställde frågan om kommunernas vårdpersonal kommer att få den ledighet man önskat under jul- och nyårshelgen. Så här svarade elva kommuner i Skaraborg:

GÖTENE

Nej, dessvärre kommer inte det att kunna ordnas. Skälet är ovissheten kring pandemin. Så som smittspridningen ser ut nu vågar vi inte chansa och bevilja ledigheter med påföljden att vi står utan personal under storhelgerna.

GRÄSTORP

Vi gör allt vad vi kan för att alla skall få sin ledighet, vi måste dock vara beredda på att läget kan förändras snabbt. För närvarande är läget lugnt vad gäller smittspridning.

HJO

Vi har försökt att bevilja så många önskade jul och nyårsledigheter som möjligt då personalen är i stort behov av dessa. Läget kan dock snabbt förändras och vi kan komma att behöva fatta andra beslut, men där är vi inte just nu.

KARLSBORG

Vi förvarnar vår personal om att semestrarna eventuellt kommer bli indragna över jul och nyår. Slutligt beslut/besked kommer på måndag. Orsaken till detta är att kunna säkerställa bemanningen och fortsätta bedriva verksamheten på ett kvalitetssäkert sätt. Vi vill vänta in i det sista och läsa av smittläget och sjukfrånvaron.

GULLSPÅNG

Ja, såvida inte läget försämras.

TÖREBODA

Töreboda kommun valde att tidigt informera alla anställda att arbetsgivaren kommer att vara restriktiva till ledigheter under jul och nyår i år. Ledigheter kan ev beviljas med kort framförhållning utifrån hur läget utvecklas i kommunen. Just nu finns en god beredskap inför helgerna och resurspersonal kommer att planeras in.

LIDKÖPING

I den utsträckning som verksamheten har medgett, har medarbetare blivit beviljade ledigt under julen.

MARIESTAD

Ingen ändring som det är i dag. Men vi vet inte hur det blir när vi väl är där.

TIBRO

Vi har inte gått ut med några direktiv om att ingen ska beviljas semester.

I sedvanlig ordning, och som tidigare år, så prövas en semesteransökan och beviljas om verksamheten så tillåter.

SKARA

Som det ser ut just nu så ligger alla semestrarna kvar.

VARA

Vara kommun har valt att inte bevilja några semestrar mellan perioden 23 december till 3 januari för att säkerställa bemanningen i äldreomsorgens verksamheter. Dock kommer vi att bevilja ledigheter med kort varsel när vi har en bättre totalbild av hur det ser ut med smittspridning och sjukfrånvaro.

