Fler förskoleplatser i Boden

Boden kommuns brist på förskoleplatser har skapat stora problem för föräldrar och barn som blivit tilldelade platser på förskolor väldigt långt från där de bor.

Så nu öppnar Boden kommun en ny, tillfällig, förskoleavdelning på Torpgärdans förskola med 17 platser. Lokalerna används just nu av skolan, men kommer användas av förskolan under den här terminen.



De barn som erbjudits plats i Gunnarsbyn och som står i kö för plats under våren kommer nu att erbjudas plats på Torpgärdan.