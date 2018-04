Jimmy Saint – A Letter

Jimmy Tikkanen, som han egentligen heter, har länge varit aktiv både som låtskrivare och musiker. Han har hörts och synts i många olika konstellationer, både som gitarrist och som frontman.

2011 blev han gitarrist i Raised Fist och har med de turnerat världen runt samt spelat in skivan `From The North´.

I form av Jimmy Saint visar han däremot en annan sida: ”Jag har alltid älskat att sjunga och har levt ett liv varifrån jag har har mycket att berätta. Det är sånger om både vackra och fula ting, i ett avskalat format där texterna får stå i fokus”.

