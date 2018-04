Josef Love går utanför musiktraditionen

Artisten Josef Love (Love uttalas som engelskans ord för kärlek), eller Josef Love Tallenhed som han heter, kommer från Luleå och är ett namn som florerat i olika musikaliska sammanhang i flera år.

Han var en av deltagarna i den första omgången av BD Pops satsning på låtskrivare 2014. Han har skrivit låten till Luleå kommuns kampanj Alla hjärtans stad för två år sedan och har spelat live en hel del, med eget material och tolkningar av andras låtar.

Nu kommer han med en singel med soloprojektet Josef Love – en debut som skiljer sig mycket från det vi brukar höra från musiker i Norrbotten.

Låten Sadness och Josefs musik beskrivs som soulpop. Josef överraskar med sin fantastiska sångröst och en kittlande soulnerv.

Sadness är ett hantverk i allt från text och musik till produktionen, med väl avvägda val av souliga körer och blås, funkig gitarr och en överraskande dynamisk progression. Resultatet känns växelvis modernt, likväl som retrodoftande. Det är sällan vi hör en så färdig och kompetent debutantsingel.

Texten är skriven tillsammans med Olle Nyman, och Dan Johansson från Norrbotten Big Band gästar på flygelhorn och sätter pricken över i:et för den rätta soulkänslan.

Sadness kommer att följas upp med EP:n The reason for it all, som släpps senare i vår. En EP vi ser fram emot!