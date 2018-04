Försvunnen kvinna i Haparanda – polisen vädjar efter tips

Kvinnan heter Lea och är född 1942. Hon försvann vid 12-tiden från Sågaregatan. Lea är klädd i svarta byxor, svart jacka, vita lovikkavantar och vit toppluva.

Polisen skriver på deras hemsida att allmänheten gärna får ringa in på 114 14 om man sett kvinnan under dagen. Om man ser kvinnan just nu ska man ringa 112.